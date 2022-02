La mamma va a svegliarlo, ma lo trova morto: Andrea aveva solo 23 anni

Tragedia a Pordenone dove un ragazzo di 23 anni, Andrea Vestri, è stato trovato morto ieri mattina dalla mamma, che pensava stesse dormendo. Sarà l'autopsia a stabilire le cause della morte, autospia richiesta dal sostituto procuratore Andrea Del Missier: il pm ha delegato la Mobile a condurre le indagini per capire come il giovane aveva trascorso la serata di giovedì, quella precedente al decesso.

Il dramma ha sconvolto il quartiere di Villanova: Andrea viveva al civico 19 di via Goldoni, scrive Alberto Comisso sul quotidiano Il Gazzettino, al quarto di una palazzina di cinque piani. Giovedì nel tardo pomeriggio era uscito: la mattina seguente, poco prima di mezzogiorno, la mamma è andata in camera per svegliarlo, pensando che stesse ancora dormendo. Ma il giovane non dava segni di vita: una scena straziante per la donna, che ha subito chiamato i soccorsi che hanno disperatamente cercato di rianimare il ragazzo, ma purtroppo senza successo. Fatale un arresto cardiocircolatorio.

Il quartiere è sconvolto: «Era un buon ragazzo, generoso – dice al Gazzettino la zia, Maura Vestri – e siamo molto addolorati per questa morte». I vicini di casa mantengono il riservo, mentre al Palazen, feudo della Polisportiva Villanova, Edoardo Muzzin e la moglie, Franca Bolognin, hanno un vago ricordo di Andrea che da bambino frequentava la palestra e faceva arti marziali. «In più di dieci anni da queste parti sono transitati centinaia di atleti. Ci viene difficile ricordarlo nitidamente. Quello che possiamo dire, però, è che non si può morire a soli 23 anni».

