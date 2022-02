Malore mentre guida l'ambulanza, si schianta contro un albero: Luca muore a 51 anni

Ancora sangue sulle strade, ancora morti, ancora lacrime. Stava trasportando con l'ambulanza un uomo che aveva da poco soccorso a Talamello (Rimini) ma, forse per un malore, è uscito di strada e ha perso la vita. In virtù delle prime informazioni, Luca Strada, 51enne di Novafeltria, è intervenuto con l'ambulanza della locale Croce Verde attorno alle 17 insieme a un'infermiera a Talamello dove una Suzuki si era capottata.

L'automobilista non aveva riportato gravi ferite ed era stato caricato in ambulanza. Nello scendere la strada fatta di tornanti che da Talamello porta a Novafeltria, l'ambulanza guidata dal 51enne a un certo punto è finita fuori di strada e si è schiantata contro un albero. Il ferito trasportato è rimasto legato al lettino, mentre l'infermiera, che si è ferita alla testa, è uscita dal mezzo e ha trovato il collega accasciato nell'abitacolo. Momenti di panico: è stata provata la rianimazione, sul posto sono giunti altri mezzi di soccorso e i vigili del fuoco ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Strada era molto conosciuto in zona, ha servito in passato come vigile del fuoco a Novafeltria ed è anche stato comandante della polizia locale.

Ultimo aggiornamento: Sabato 19 Febbraio 2022, 09:30

