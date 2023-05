«Così ho salvato mamma e figlia dall'alluvione: chiedevano aiuto sommerse dall'acqua» VIDEO

Un militare, Riccardo Spoto, maresciallo dell'esercito, ha salvato mamma e figlia dall'alluvione in Emilia Romagna. Ecco il suo racconto all'agenzia Adnkronos: «Ci stavamo spostando per un intervento insieme al resto della squadra quando, intorno alle 18, ci siamo imbattuti in una donna con la figlioletta piccola. Camminavano in strada, o almeno ci provavano, con l'acqua che gli arrivava al petto. Chiedevano aiuto e con l'aiuto anche della guardia di finanza che le ha avvicinate al mezzo con il barchino, siamo riusciti a caricarle e a portarle in una zona sicura».

Alluvione in Romagna, l'appello disperato dell'allevatore: «Aiutatemi a salvare i miei 3mila maiali»

Maltempo Emilia Romagna. I morti sono 13, senza corrente in 27.000. Allagato il centro di Lugo

«Così ho salvato mamma e figlia»

Spoto è maresciallo del 66esimo Reggimento fanteria aeromobile «Trieste» che dalle prime ore dell'emergenza è al lavoro h24 per salvare vite. «Da subito abbiamo distaccato i primi nuclei per intervenire in aiuto delle persone più in difficoltà.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Maggio 2023, 21:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA