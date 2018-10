Due ragazzi sono bloccati dalle fiamme dell'enorme incendio: si trovano a circa 1.650 metri di quota nel Canale della Besausega. In contatto telefonico con i soccorritori, sono stati guidati in una zona rocciosa lontana dalle fiamme. Al momento il Soccorso alpino di Agordo e i Vigili del fuoco, data l'impossibilità per i mezzi aerei di intervenire, stanno valutando le possibilità di avvicinamento a piedi.

Pale di San Lucano a fuoco ().Le montagne tra i comuni agordini disono state aggredite da un furioso incendio che sta provocando una fitta coltre di fumo che, lungo la valle del Cordevole,. Un rogo di grosse dimensioni che in queste ore è alimentato dal fohn che arriva dal Nord. Vento forte e caldo che sta provocando cadute d'alberi e distacchi di cornicioni in tutta la provincia di Belluno. Le piante strappate dal fohn hanno anche provocato una serie di black out tanto che negli stabilimenti agordini di Luxotticala produzione di occhiali.Si sono registrati diversi blackout nella Vallata.