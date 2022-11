Allarme terrorismo sui cieli italiani, Boeing Emirates si ferma sopra la Sardegna e torna a terra scortato dai caccia Cos'è successo

Allarme terrorismo su un Boeing della compagnia Emirates, mentre stava volando sui cieli italiani. Un passeggero considerato «sospetto» ha fatto scattare l'allerta all'aeroporto internazionale di Atene «Eleftherios Venizelos», dove era decollato poco prima. Coinvolto anche un altro volo della medesima compagnia, bloccato a terra prima della partenza.

Cosa è successo

I due voli erano diretti a New York e Dubai. La segnalazione sarebbe arrivata dalla Cia. Sono stati allertati agenti di polizia, compresa l'unità antiterrorismo, così come la sicurezza dell'aeroporto. Al volo EK209 per New York è stato ordinato di tornare ad Atene quando si trovava in volo sopra la Sardegna, più precisamente ad Alghero. Qui ha dovuto compiere movimenti circolari per poter rientrare nella capitale greca per essere sottoposto a controlli di sicurezza.

La rotta è stata tracciata dal sito specializzato FlightRadar24. Con i suoi 228 passeggeri e 18 membri dell'equipaggio, dal momento in cui è entrato nello spazio aereo greco, è stato accompagnato e scortato da due caccia F16 dell'aviazione militare ellenica fino allo scalo di Atene dove sono scattare le procedure di emergenza.

