Atterraggio d'emergenza, aereo senza muso e con un motore rotto. Terrore a bordo: «Dio salvaci». Cosa è successo

Panico sul volo Latam Airlines La1325, del 26 ottobre scorso. L'aereo della compagnia sudamericana, è atterrato in condizioni estreme, dopo essere passato attraverso una forte perturbazione, che l'ha costretto all'atterraggio d'emergenza. Quando ha toccato il suolo, il velivolo aveva perso il muso, i vetri della cabina piloti erano scheggiati e uno dei motori si era rotto. I passeggeri hanno condiviso i video di quello che è accaduto sui social. Scene di urla e panico: «Dio mio salvaci».

Cosa è successo

L'aereo è decollato dall'aeroporto di Santiago del Cile, diretto ad Asunción, capitale del Paraguay. Durante il volo, i 45 passeggeri e il personale di bordo hanno temuto per la propria vita, quando una perturbazione molto più forte di quello che era stato previsto, ha quasi distrutto il velivolo. L'arrivo era previsto alle 17.25, ma l'aereo è stato costretto a uno scalo d'emergenza a Foz de Yguazú, in Brasile, ed è rimasto fermo diverse ore prima di poter riprendere il volo in sicurezza.

La compagnia aerea ha fatto sapere in una nota che l'aereo «ha effettuato un atterraggio d'emergenza ad Asunción, procedura che è stata eseguita senza troppi problemi alle 23.09 (ora locale). Sia i passeggeri che l'equipaggio sono in buone condizioni», si legge ancora nella nota. «Latam Airlines si rammarica per qualsiasi inconveniente che questa situazione meteorologica può aver causato ai suoi passeggeri».

