Abusi sessuali su allieva di 12 anni, maestro di musica arrestato. «Ragazza costretta a rapporti orali»

Avrebbe costretto una ragazzina a subire rapporti orali e palpeggiamenti nelle parti più intime del suo corpo. Con queste pesanti accuse è stato arrestato un insegnante di musica di Torre Annunziata che dovrà rispondere di atti sessuali con minorenne.

Secondo l'accusa l'uomo avrebbe sfruttato la sua posizione di insegnante di pianoforte e strumentalizzando il disagio psicologico vissuto dalla giovane vittima, «avrebbe compiuto con un'allieva minorenne atti sessuali, consistiti, in particolare, in baci, toccamenti nelle parti intime e reciproci rapporti orali», scrive Today.

Senza autorizzazione

Le violenze sarebbero avvenute in un arco temporale compreso tra ottobre e dicembre 2022, periodo in cui l'indagato avrebbe svolto lezioni di pianoforte "non autorizzate" a scuola, ma in orari extrascolastici.

Altri abusi

A gennaio del 2023, all'indagato era già stato notificato il divieto di dimora nel territorio della città metropolitana di Napoli e il divieto di avvicinamento alla persona offesa, in virtù di altri provvedimenti scattati per presunti abusi su un'altra allieva minorenne.

