Trovato morto il 14enne scomparso: il corpo in un canale non lontano da casa

È morto il 14enne scomparso il 3 gennaio nelle campagne di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena. La speranza della famiglia di trovarlo vivo si è spezzata. Il corpo del ragazzo è stato rinvenuto in un canale in via Prati, frazione Gaggio, nelle vicinanze del parco di Villa Sorra, non lontano da casa. Non si esclude alcuna pista, compresa quella di un suicidio. In corso accertamenti sulle cause del decesso e i rilievi scientifici.

Il 3 gennaio il Comune aveva attivato il protocollo per le persone scomparse il sindaco Giovanni Gargano aveva già avvisato: «Non ci sono tracce, se non che il telefono è ancora raggiungibile.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Gennaio 2024, 12:41

