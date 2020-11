Uomini e donne, lutto per Anna Tedesco. Il saluto social: «Non ho mai imparato a vivere senza di te»

Un grave lutto per Anna Tedesco a cui è morta la mamma. Ad annunciarlo proprio Anna Tedesco, ex dama del trono over di “Uomini e donne” di Maria De Filippi dal suo account Instagram: “Ho imparato molte cose da te mamma – ha scritto - ma non ho mai imparato a vivere senza di te”.

In una foto in bianco e nero Anna Tedesco stringe la mani della madre: “Ho imparato molte cose da te mamma, ma non ho mai imparato a vivere senza di te – ha scritto nella didascalia della condivisione - Ora ho bisogno di imparare a convivere con i tuoi ricordi. Ora capisco perché mi dicevi sempre di essere una donna forte… perché immaginavi che avevo bisogno di quella forza per sopportare il peso della tua morte. Mi manchi tantissimo mamma. R.I.P”.

Numerosi i messaggi di cordoglio ad Anna Tedesco da parte di amici e fan, senza dimenticare naturalmente alcuni ex colleghi del dating show di Maria De Filippi.

