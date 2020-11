Paolo Fox e l'Oroscopo della settimana dal 16 novembre: emozioni in arrivo per Gemelli e Sagittario, polemiche per lo Scorpione

Paolo Fox con l'Oroscopo del lunedì condivide le previsioni della settimana per tutti i segni zodiacali, da oggi 16 novembre a domenica 22. Appuntamento attesissimo per iniziare bene la settimana, ma come dice sempre l'astrologo più famoso della tv «l'oroscopo è un gioco, non credete ma verificate». Ecco i consigli per tutti i dodici segni. Ci sono anche le consuete stelle della fortuna.

ARIETE Quattro stelle al segno dell'Ariete che ha dovuto affrontare una delusione d'amore negli ultimi tempi e anche qualche ritardo sul lavoro. Per questa settimana Venere è ancora in opposizione, ma il futuro promette bene. Sul fronte lavorativo arrivano nuovi progetti.

TORO Tre stelle al segno del Toro, alle prese con lo stress. Cercate di vivere con tranquillità questa seconda parte di novembre. Chi ha conosciuto una persona da poco dovrà ridimensionare le aspettative. Attenzione alle tensioni di venerdì e ai nuovi contratti.

GEMELLI Cinque stelle al segno dei Gemelli. L'amore è in una buona fase perché Venere è in aspetto favorevole. Le stelle favoriscono i nuovi incontri ed è anche arrivato il momento di chiudere i rapporti con le persone che non meritano le vostre attenzioni. Sul lavoro vi rimetterete in gioco.

CANCRO Cinque stelle al segno del Cancro. Settimana di rivalsa sul lavoro e anche per l'immediato futuro l'astrologo prevede belle novità. Venere sarà favorevole e tra un mese Giove e Saturno smetteranno di essere contrari. Sul fronte lavorativo, le situazioni che si creano in questa settimana si svilupperanno l’anno prossimo.

LEONE Tre stelle al segno del Leone. Siete molto nervosi, soprattutto perché una persona che frequentate non è come ve l'aspettavate. Sul versante lavorativo, il 2021 sarà l’anno in cui dovrete mantenere salda la vostra posizione. Chi punta in alto potrebbe commettere un grosso errore.

VERGINE Cinque stelle al segno della Vergine. Favoriti i sentimenti, ma cercate di chiudere i rapporti con le persone che vogliono complicarvi la vita. Gli uomini della Vergine devono dedicare più tempo all’amore. Fate attenzione ai legami con Pesci e Gemelli. Sul versante lavorativo ritroverete la serenità perduta.

BILANCIA Cinque stelle anche alla Bilancia. Venere sostiene i nuovi amori e da metà dicembre i pianeti contrari da più di due anni allenteranno la presa e torneranno favorevoli. Dovete fare tanta strada, ma adesso ogni cosa vi sembra più chiaro.

SCORPIONE Quattro stelle al segno dello Scorpione. Tenete a bada lo spirito polemico, perché potrebbe essere controproducente questa settimana. In amore potreste conoscere una bella persona, ma valutatela bene. Attenzione agli investimenti e ai pagamenti rimasti in sospeso.

SAGITTARIO Quattro stelle al segno del Sagittario. Lasciatevi andare ai sentimenti perché questa è la settimana adatta per trasformare un'amicizia in qualcosa di più. Il lavoro è in lenta ripresa. Avete voglia di un cambiamento significativo nelle mansioni.

CAPRICORNO Quattro stelle al segno del Capricorno. Questa non è la settimana adatta per prendere decisioni definitive in amore: cercate di non essere precipitosi. Solo a fine novembre riuscirete a fare chiarezza nel vostro cuore. Sul lavoro le idee sono buone, ma confrontatevi con gli altri.

ACQUARIO Tre stelle al segno dell'Acquario. Venere aiuta a fare chiarezza in amore: siete molto confusi perché volete un cambiamento. Sul versante lavorativo, Marte è in aspetto favorevole e il Sole tornerà attivo dalla prossima settimana.

PESCI Tre stelle al segno dei Pesci. Settimana all’insegna della polemica, già da lunedì e martedì il vostro umore sarà altalenante. Da mercoledì, invece, ci sarà qualche miglioramento, ma cercate di non discutere troppo. Sul lavoro avete dovuto prendere delle decisioni drastiche. Attenzione alla sfera economica.

