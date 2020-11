The Crown 5, tutte le anticipazioni sul cast. E la Royal Family è infuriata

Mentre in queste ore è disponibile la quarta stagione di una delle migliori serie tv in circolazione, The Crown, in rete spuntano indizi sulla prossima stagione. Infatti se quella attualmente in rotazione su Netflix, ha introdotto il personaggio di Lady Diana, nelle stagioni 5 e 6, The Crown, racconterà il periodo contemporaneo della Royal Family.

I fan della serie, infatti, sanno che The Crown, ha iniziato a raccontare vite, intrighi di potere e di palazzo della Famiglia Windsor, a partire dagli anni '40, quando Elisabetta, a soli 25 anni, succede al trono dopo la morte del padre Re Giorgio e stagione dopo stagione, cavalca i decenni al trono della Regina d'Inghilterra.

Le ultime notizie su The Crown, vengono proprio dal Palazzo Reale di Londra, o meglio dalle indiscrezioni del tabloid The Sun, secondo il quale i reali sarebbero tutt'altro che contenti della serie tv. Il Principe Carlo in particolare ed il primogenito William sarebbero "furiosi", scrive The Sun, per la ricostruzione fatta dalla serie creata da Peter Morgan; in questa 4° stagione si parte dal 1979 fino ai primi anni Novanta, gli anni centrali dell'amore-odio tra Carlo e Diana, che culminò con un matrimonio fallimentare e fedifrago. Carlo e Diana raccontati in "modo falso e semplicistico, solo per fare denaro", avrebbe detto il Principe William, secondo quanto ha riferito una fonte interna ai reali al giornale inglese.

Questo è quanto sta accadendo ora, ma cosa succederà in The Crown 5? Qualche anticipazione c'è. Diana, nella prossima stagione, avrà il volto di Elizabeth Debicki, che sostituirà Emma Corrin, l'attuale Lady D, mentre secondo Vanity Fair, ad interpretare il ruolo di Principe Carlo, sarà l'attore inglese Dominic West, (The Affair, The Wire) anche se manca l'ufficialità del contratto. West prenderebbe così il ruolo di Josh O'Connor nelle prossime due stagioni della serie tv, che Netflix ha deciso di allungare di una sesta stagione, per approfondire la crisi che la Famiglia Reale sta attraversando, con l'allontanamento del Principe Harry negli Stati Uniti. Inoltre il ruolo della Regina Elisabetta sarà affidato a Imelda Staunton, Jonathan Price sarà il Principe Filippo e Lesley Manville prenderà il ruolo di Margaret, la sorella della Regina.

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Novembre 2020, 13:06

