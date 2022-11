Uomini e Donne, Ida Platano sceglie Alessandro: i due lasciano insieme: «Non riesco a fare a meno di te»

Ida Platano ha scelto. La dama del trono over di Uomini e Donne tra il presente e il passato ha scelto il presente. E per questo ha deciso di uscire dal programma di Maria De Filippi insieme ad Alessandro, il suo corteggiatore che solo un mese fa le aveva dichiarato il suo amore, chiudendo definitivamente la porta al suo ex storico Riccardo Guarnieri.

Leggi anche > Uomini e donne, scoppia la lite tra Teresa Cilia e l'ex marito Salvatore: «Dice c***ate!». Cos'è accaduto

La scelta complicata

Ida Platano negli ultimi mesi di programma ha dovuto scegliere se cedere alle lusinghe del suo ex storico, oppure concedere una possibilità al suo nuovo corteggiatore. Tra un amore tormentato e un amore più semplice, ha deciso per quello meno impegnativo. Un amore che non crea troppi problemi e che non complica le cose. E così ha deciso di uscire da Uomini e Donne insieme ad Alessandro. La dama tra le più amate e odiate dal parterre femminile di Canale 5 ha optato per il nuovo.

Il triangolo amoroso

Ida e Alessandro nell'ultimo periodo sono stati protagonisti di un triangolo amoroso insieme a Riccardo Guarnieri, ex storico della dama, che ha fatto di tutto per riconquistarla, giocando sulle emozioni vissute in passato. I riflettori delle ultime puntate sono stati puntati tutti su di loro, ma nella puntata andata in onda nel pomeriggio di mercoledì 23 novembre, Ida Platano ha scelto tagliando definitivamente i ponti con il suo passato burrascoso.

«Non riesco a fare a meno di te»

I due si sono scelti a vicenda. Entrati in studio, visibilmente emozionati ed elegantissimi, Ida e Alessandro hanno stupito tutti quando si sono dichiarati amore reciproco decidendo di abbandonare il programma di Maria De Filippi per iniziare a vivere la loro love story lontanto dalle telecamere. «Ci siamo visti tanto in questo mese, sono stato quasi tutte le settimane a Brescia - ha esordito Alessandro -. Ho le mie paure ma quando ti sto lontano sto male. Ho un sentimento troppo forte nei fuori confronti che non riesco a farne a meno. Non riesco a fare a meno di te». La dichiarazione d'amore di Alessandro non ha lasciato indifferente Ida Platano che ha voluto replicare con il sorriso sul volto: «Io sono arrivata a capire determinate cose, mi porti tante emozioni forti che arrivata a questo punto ho preso la decisione di uscire con te».

La scelta che divide

Mentre parte dello studio e del pubblico da casa ha accolto la scelta di Ida e Alessandro come una splendida notizia. Altri credono che si tratti solo di un fuoco di paglia. Tra i più colpiti di quanto accaduto in studio, ovviamente, c'è Riccardo Guarnieri che non ha apprezzato per nulla la decisione della sua ex. Ma non è l'unico. Anche Roberta e Tina Cipollari non scommettono sulla durata della loro storia d'amore e l'opinionista del programma è certa che i due torneranno presto in studio, da single.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Novembre 2022, 17:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA