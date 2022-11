Uomini e donne, scoppia la lite tra Teresa Cilia e l'ex marito Salvatore: «Dice c***ate!». Cos'è accaduto

E' ancora bufera tra Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo. I due, conosciutisi a Uomini e Donne, per poi sposarsi, hanno divorziato e, stando ai rumors, sembra si siano allontanati per alcuni tradimenti dell’ex corteggiatore e ad oggi i due non hanno mantenuto alcun tipo di rapporto. Anzi, l’ultima confessione del calciatore sui social network ha mandato su tutte le furie l’ex moglie, che ha replicato duramente. Salvatore Di Carlo è tornato a fare il modello, parallelamente al calcio, decidendo di posare per alcuni brand e marchi di moda. Su Instagram ha motivato tutto: «Non è mai troppo tardi per realizzare i propri sogni. A troppe proposte simili ho dovuto rinunciare negli anni per amore, per troppo tempo ho messo gli altri al primo posto, e adesso ho deciso che al primo posto metterò solo e sempre me stesso. I miei obiettivi, quello che voglio!». Dunque, Salvatore Di Carlo sostiene che avrebbe rinunciato a proposte di lavoro importanti per rispetto dell’ex moglie Teresa Cilia e di una sua presunta gelosia. Ma lei non ci sta e replica: «Il fatto che io sia una signora non giustifica il fatto che un’altra persona possa permettersi il lusso di dire ca***te! Sono tutte ca***ate!».

Nelle sue stories, Teresa ha spiegato il suo punto di vista, senza filtri: «Nessuno gli ha mai impedito nulla! Anzi, quello che pensava solo ed esclusivamente a giocare a calcio era lui. Lui non ha mai pensato a fare queste cose! Se adesso la visione di vita è differente da quella di prima prenditi le tue responsabilità! Io cosa sto facendo? Ho cambiato tutta la mia vita ma non di certo perché prima ero innamorata e non lo facevo. Io questo giochetto non lo faccio». E ancora: «Io ho cambiato la mia vita perché adesso sono una donna diversa, sono una donna sola, non devo dare spiegazioni a nessuno. Quando sei sposata o fidanzata per forza di cose bisogna portare rispetto alla persona che si ha accanto. Ogni scelta la condividi col tuo partner. Adesso sono sola e sono rinata ma non rinnego il passato. Non dico che prima per amore non facevo questo, prima per amore mi sono comportata come volevo io. A Salvatore non gli ho mai impedito nulla».

Quali sono i rapporti tra i due oggi?

Teresa oggi lavora come commessa in Sicilia, ha precisato di non voler fare una guerra attraverso i social e ha invitato pubblicamente l’ex marito a rivolgersi a lei prima di dire cose poco veritiere. Cilia ha anche confessato di essere stata bloccata ovunque da Salvatore Di Carlo: «Di lui non so più niente, se volessi mandargli un messaggio di aiuto non potrei farlo. Sono bloccata ovunque. Dalla porta è uscito lui, io quello che ha fatto non lo dirò mai perché sono una signora». Teresa Cilia si è detta molto arrabbiata e dispiaciuta per quanto accaduto: secondo la 35enne Di Carlo le avrebbe inflitto un colpo molto basso: «A volte è meglio stare in silenzio anziché dire cretinate. Continuo ad augurargli tutto il bene, spero che lui ritrovi la felicità anche con un’altra persona. Tutto quello che ho fatto l’ho fatto con il cuore, non rinnego nulla. Gli ho sempre detto di seguire i suoi sogni. Per seguire i suoi sogni ho rinunciato ai miei».

Chi sono

Teresa e Salvatore sono diventati popolari in tv nel 2014: hanno partecipato prima a Uomini e Donne e poi a Temptation Island. Per un periodo la Cilia ha lavorato nella redazione di C’è posta per te ma successivamente ha preferito lasciare Roma e tornare a vivere in Sicilia con Di Carlo. Sposati dal 2016 (il matrimonio è stato trasmesso a Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso), la coppia nata a Uomini e Donne ha vissuto negli ultimi anni in maniera molto riservata. Sia Salvatore sia Teresa sono tornati alla vita di tutti i giorni dopo la grande popolarità: lei lavora come commessa, lui come portiere del Modica Calcio.

