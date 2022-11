Wanda Nara e Icardi di nuovo insieme. La riconciliazione alle Maldive: «Ecco perché siamo qui»

Dopo mesi in cui il gossip non parlava di altro, la separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi sembra già essere acqua passata. La showgirl argentina, a fine estate, aveva dato l'annuncio social della fine del loro matrimonio scatenando un polverone di polemiche. Ma tutto sembra essersi risolto con i due che sono volati insieme alle Maldive per cercare una riconciliazione.

I botta e risposta a distanza, via social, sembrano un brutto e lontano ricordo. Wanda Nara e Mauro Icardi, infatti, da giorni pubblica foto su Instagram della loro fuga d'amore alle Maldive, lontani da tutto e tutti. L'obiettivo è quello di fare pace e cercare di ricucire quelle crepe nel rapporto che sono iniziate con il Wandagate e il presunto tradimento di Icardi con l'attrice Eugenia La China Suarez e proseguiti con il presunto flirt della showgirl con il rapper 22enne L-Gante. La strategia è chiara: cercare di non rovinare un matrimonio in cui ci sono di mezzo ben cinque figli. Ma in molti si chiedono se questa tregua in una telenovela infinita possa davvero durare. Che sia una pace di facciata? Oppure la coppia tornerà a vivere la serenità familiare di un tempo?

«Staccare da tutto»

Probabilmente è ancora troppo presto per scoprire tra Wanda Nara e Mauro Icardi le cose torneranno alla normalità. Ma, nel frattempo, il calciatore del Galatasaray ha spiegato il motivo per cui hanno scelto di trascorrere la loro fuga d'amore proprio nel Paese asiatico. «È uno dei nostri posti preferiti al mondo per riposare, staccare dalla routine e ricaricare le batterie».

Di nuovo insieme

Ma, ovviamente, la coppia più chiacchierata dagli esperti di gossip argentini non smette di far parlare. E così la giornalista argentina Cora Debarbieri ha assicurato che Wanda Nara e Icardi sono tornati insieme. «Alle Maldive è avvenuta la riconciliazione ufficiale», racconta la cronista che sembra avere notizie certe su quanto stia accadendo nel paradiso tropicale. I problemi di cuore sembrano essere un lontano ricordo, ma in tanti scommettono su una possibile ricaduta tra i due...

