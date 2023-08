Roberta Giusti e Samuele Carniani (ex UeD) in crisi? Lui svela la verità

di Redazione Web

Roberta Giusti, ex tronista di Uomini e Donne e Samuele Carniani sono in crisi? La coppia, nata all'interno del reality condotto da Maria De Filippi è finita nel mirino del gossip per una presunta rottura. I due, che si sono fidanzati a gennaio dello scorso anno, nell'ultimo periodo hanno destato qualche sospetto di crisi a causa di un misterioso silenzio social che ha allarmato i fan.

Per questo motivo, nelle ultime ore, l'ex corteggiatore ha voluto cercare di fare chiarezza in merito alla situazione, mettendo in chiaro le cose una volta per tutte. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Uomini e Donne, Roberta Giusti dedica a Samuele il suo nuovo tatuaggio

Uomini e donne, smascherato il cavaliere Luigi. Maria De Filippi infuriata: «Tu menti»

«Ragazzi lo sapete che faccio fatica a condividere la mia vita privata qua, ma nefli ultimi dieci giorni mi avere massacrato (in parte capisco) con cattiverie riguardo me e Roberta - ha scritto Samuele Carniani nelle sue Instagram stories -. Nelle relazioni ci sono alti e bassi, sicuramente non è sempre tutto rose e fiori. Se dovesse andare male qualcosa, sicuramente sarà detto. Tutto qua».

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Agosto 2023, 14:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA