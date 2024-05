Benedetta Parodi e Damiano Carrara, amicizia al capolinea? Cosa è successo: c'entra Fabio Caressa

di Dajana Mrruku

Benedetta Parodi e Damiano Carrara hanno condiviso molte avventure insieme durante le varie stagioni di Bake Off Italia, diventando sempre più complici e amici. Tuttavia, questa amicizia potrebbe essersi inclinata quando il pasticcere ha preso parte all'ultima edizione di Pechino Express insieme al fratello e hanno eliminato la coppia dei Caressa, composta da Fabio ed Eleonora Caressa, rispettivamente il marito e la figlia della conduttrice.

Benedetta si era lasciata andare ad un commento che a molti era parsa una frecciatina, ma l'ultima mossa social ha destabilizzato in molti.

La frecciatina di Benedetta

Benedetta Parodi aveva commentato così l'uscita di scena di suo marito Fabio Caressa e sua figlia Eleonora da Pechino Express, per "mano" di Damiano Carrara e suo fratello: «Quando partono per Pechino non si sa nulla di loro, non hanno il telefono, immagini solo le avventure che stanno vivendo. Un programma come questo fa uscire veramente come sono le persone, Leo forte e dolce come speravo, Fabio viscerale.

In molti hanno visto nelle sue parole una lieve frecciatina al comportamento di Damiano Carrara.

La foto social

Benedetta Parodi ha condiviso con i suoi follower uno scatto "dietro le quinte" di Bake Off insimee ad Ernst Knam, Iginio Massari e Tommaso Foglia, mentre celebravano il compleanno di quest'ultimo. Tanti dolci e tanta felicità nella foto, ma anche una pesante assenza: quella di Damiano Carrara. Che fine avrà fatto Damiano? L'amicizia tra il pasticcere e la conduttrice sarà rimasta intatta dopo il "Pechino gate" oppure c'è stato qualche attrito tra i due?

Non resta che aspettare le nuove puntate di Bake Off per scoprire se Benedetta Parodi ha rivelato qualcosa nel corso delle varie puntate o meno.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Maggio 2024, 13:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA