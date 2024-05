Angelina Mango: «Canto di cose vere, ma non metto il dito nella ferita che ha lasciato la morte di mio padre. La musica è adrenalina»

di Totò Rizzo

Non sta mai ferma, Angelina Mango, anche quando parla coi giornalisti. Un moto perpetuo. Videochiamata dallo smartphone, auricolare, sorriso, stavolta è in macchina, direzione prossimo concerto, altro che chilometro zero. Da Amici a Sanremo, dall’Eurovision al nuovo disco di inediti (“Poké melodrama”, che esce il 31 maggio, LaTarma Records), al tour che in realtà sono tre: quello nei festival estivi italiani e stranieri, quello autunnale nelle capitali europee (a Parigi ha dovuto raddoppiare la data e a Colonia spostarsi in uno spazio più grande), quello, sempre autunnale, nei club sparsi per tutta la Penisola.

Un anno vissuto vorticosamente, solo a pensarci ci si stanca.

«Non mi sento sotto pressione, giuro. L’adrenalina è sempre in circolo. Alla fine, tutto questo ha un senso. È il raccolto di dodici mesi di lavoro continuo, di ricerca, di fatica. Io mi sento appena arrivata in questo mondo, guardo ancora con occhi stupiti, la mia crescita come artista è la crescita della Angelina ventitreenne».

Anche il disco sembra un giro del mondo in musica: dal reggaeton al cantautorato, dal rap ai suoi etnici levantini, all’elettropop. Scelta ragionata o s’è lasciata andare?

«Niente di pianificato, tutto spontaneo. Non riesco a incasellarmi, mi diverte sperimentare. Anche nelle collaborazioni con autori, produttori, artisti che non conosco. Vai in studio e quasi non sai cosa succederà, poi magari si instaura un feeling immediato. È stato così con Bresh, con Dani Faiv, con Marco Mengoni. Fare musica senza inibire la parte istintiva. Certo, ho anche la mia comfort zone che mi dà sicurezza, la mia coperta di Linus: mio fratello Filippo, il mio chitarrista Antonio Cirigliano. È venuto fuori un disco di matrici diverse ma con un suono omogeneo al quale, da brava precisina, ho lavorato parecchio».

Sembra un’autobiografia, a volte con punte struggenti.

«Canto di cose vere, che succedono a una ragazza come me, ci sono spunti anche personali, certo, sul mio passato, le esperienze difficili ma non necessariamente solo quelle, non ho l’esigenza di mettere il dito nella ferita che ha lasciato la morte di mio padre e non certo per paura.

In "Edmund e Lucy" canta del rapporto molto stretto con suo fratello.

«È una grande dichiarazione d’amore. Filippo è la persona che mi ha insegnato tutto, è grazie a lui se ho scoperto la musica».

In “Una bella canzone” dice «non ho paura dell’amore e del male che può fare».

«Quasi un invito che faccio a me stessa e a quelli della mia età. Siamo una generazione tosta, che non si nasconde, non ha timore d’esprimersi: mi piace rappresentarci così».

C’è qualcosa che non è riuscita a mettere nel disco?

«Ci ho messo tutto, nel pc non è rimasto quasi niente».

Il live che cosa promette?

«Vorrei uscisse fuori la stessa energia dell’album, le canzoni sono quelle giuste, adesso tocca a me e alla band. E al pubblico, naturalmente, che, come dico sempre, è l’altro protagonista delle serate».

Dopo Sanremo la platea di Angelina Mango si è allargata?

«Le aspettative si sono fatte più alte anche se non si può arrivare ai gusti di tutti. Però mi fa un sacco di piacere ricevere i complimenti di qualcuno che prima non mi conosceva».

Angelina si aspettava di attraversare alla grande il turbinio di quest’anno?

«La tenacia c’è stata costantemente insieme al fatto che ho affrontato tutto con grande serietà, impegno, rigore. Forse non mi aspettavo che tutto questo accadesse in così poco tempo, che fosse tutto così fulmineo».

Che voto si dà?

«I voti non mi piacciono però mi dico: brava, promossa».

