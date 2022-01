Uomini e Donne, Roberta Giusti dedica a Samuele il suo nuovo tatuaggio

Il nuovo anno incomincia sotto il segno dell'amore per Roberta Giusti, sempre più affiatata con Samuele Carniani. Ora che ha fatto la sua scelta, la coppia può finalmente vivere il proprio amore alla luce del sole e lontano dalle telecamere di Uomini e Donne.

Mentre si gode la sua fuga d'amore con Samuele tra i borghi medievali della Toscana, tra magici tramonti e ottimo vino, la tronista ha voluto condividere con i fan una dedica molto speciale rivolta alla sua dolce metà: un nuovo tatuaggio carico di significato.

Il tatuaggio di Roberta Giusti

Lasciatasi alle spalle le incomprensioni e i dubbi nei confronti di Luca Salatino, la concorrente ha voluto imprimere sulla propria pelle una frase che riassume tutto il senso del suo percorso nel dating show di Maria De Filippi. «Ciò che è destinato a te troverà il modo di raggiungerti» recita il nuovo tatuaggio attorno al braccio di Roberta: un messaggio d'amore profondo e sincero per il suo Samuele.

La dedica di Roberta a Samuele

«Non so dire se questo percorso è stato perfetto, l’epilogo sicuramente sì – ha scritto due giorni fa sui social Roberta Giusti –. La fine è stata l’inizio e io auguro a tutti voi di poter trovare nella vita quello che ho trovato io. Auguro a tutti di tremare ad ogni sguardo, di sentire le farfalle nello stomaco a ogni bacio, di avere le mani strette costantemente con quelle della persona che vi completa. Io ho avuto la fortuna di trovarla, e tutto questo porta il tuo nome Samuele Carniani. E se questo non è amore, se tu non sei amore, allora l’amore non esiste».

