Principessa Leonor, divisa tra l'accademia militare e gli amici: il viaggio a New York per incontrare una persona speciale

Avere 18 anni ed essere la futura regina di Spagna non deve essere semplice. Ma la principessa Leonor sembrerebbe riuscire a rispettare gli impegni reali e, al tempo stesso, concedersi qualche vizio tipico dei giovani della sua età. Il re Felipe IV e la regina Letizia incoraggiano la loro primogenita a vedere il mondo lontano dai riflettori e a vivere più esperienze possibili fuori dal Palazzo della Zarzuela. E un esempio è proprio un viaggio top secret che la principesa della Asturie, secondo il sito Hola.com, avrebbe fatto a New York per incontrare una persona speciale.

Il viaggio negli Stati Uniti

Da quando ha compiuto la maggiore età, la principessa Leonor frequenta l'accademia militare e si impegna per prepararsi a diventare regina. Ma, prima di intraprendere la vita militare, ha completato gli studi all'International Baccalaureate in Galles, dove è riuscita a legare amicizie con ragazzi e ragazze provenienti da diverse parti del mondo.

Un esempio è proprio il viaggio che ha intrapreso negli Stati Uniti, dove ha incontrato il suo migliore amico Gabriel Giacomelli, che vive a Manhattan e studia alla New York University. I due si sono conosciuti a scuola, in Galles. Gabriel è appassionato di arte e gioca a lacrosse. Sono state tante le voci secondo le quali i due sembrerebbero avere una relazione, ma sono state tutte smentite dalla casa reale. Si godono, ogni tanto, soltanto del tempo insieme, come fanno i ragazzi della loro età, ma viaggiando tra l'Europa e gli Stati Uniti.

Mercoledì 29 Maggio 2024

