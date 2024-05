«Viviamo in una "mini casa" da 35 metri quadrati pagata 80mila euro: risparmiamo un sacco di soldi sulle bollette»

di Redazione Web

Nuovi problemi richiedono nuove soluzioni, e questo vale anche per la situazione attuale del mercato immobiliare. Per i giovani, infatti, è sempre più difficile riuscire a comprare casa e mentre c'è chi porta avanti uno o due lavori pur di arrivare a guadagnare abbastanza per pagare l'affitto o il mutuo, c'è chi si affida a metodi più creativi: un bunker, una casa galleggiante, un furgone ristrutturato e tanto altro.

Destiny e sua moglie, invece, hanno acquistato una "mini casa" da 83mila euro: un ufficio, una cucina, una camera da letto, un salone con un posto letto per gli ospiti e tanti cassetti e sportelli nascosti... il tutto incluso in 35 metri quadri. Le due ammettono che all'inizio non è stato semplice abituarsi a vivere in spazi così ristretti, ma ora non hanno dubbi: ne è valsa la pena.

La soluzione di Destiny: "tiny home"

«Io e mia moglie non potevamo permetterci di stare al passo con il costante aumento degli affitti per gli appartamenti nella nostra città - scrive Destiny su BusinessInsider, parole in cui sempre più persone si riconoscono -, così abbiamo iniziato a cercare una mini casa».

La coppia ha dovuto pagare qualcuno che trasportasse la loro nuova tiny home fino in Oregon e, ammette Destiny: «Abbiamo provato sulla nostra pelle lo stress di vedere casa propria che si muove in autostrada. Ci è voluto un bel po', ma ne è valsa la pena». Il costo è stato di circa 4mila dollari, e all'arrivo sono sorti alcuni problemi: «Per prima cosa, il parcheggio era in pendenza e ci è voluto del tempo per capire come rendere stabile la casa».

Una volta saltato il primo ostacolo, però, se ne è subito presentato un altro: il trasporto non era andato liscio come sperato e appena aperta la porta «abbiamo trovato il frigo ribaltato e il lavandino crepato. Prima di muovere la casa bisogna sempre legare tutto per bene». Destiny e sua moglie hanno passato il mese successivo a raccogliere le proprie cose per portarle nella nuova casa, ma una volta lì hanno realizzato di non aver fatto bene i conti: c'era troppa roba e troppo poco spazio, «quindi abbiamo cominciato a pensare di aver fatto la scelta sbagliata».

Eppure, sono riuscite ad adattarsi e ad accettare persino la realtà di non avere un forno: «Alla fine neppure ne sentiamo la mancanza», dice Destiny, che spiega di aver trovato diverse soluzuioni alternative. «La mini casa è stato un ottimo investimento - aggiunge -. Risparmiamo un sacco di soldi sulle bollette e li spendiamo per ciò che amiamo, come per esempio esplorare nuove città».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Maggio 2024, 14:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA