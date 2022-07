Uomini e donne, bufera di polemiche su Matteo Ranieri: «Aveva ragione Sophie»

Bufera su Matteo Ranieri. Dopo Uomini e Donne la sua relazione con la scelta, Valeria Cardone, sembrava procedere a gonfie vele, ma poi è calato il silenzio più assoluto. Finchè, Valeria ha ammesso che la loro relazione da tempo era giunta al capolinea. E subito dopo Il suo messaggio è stato dopo Matteo ha confermato.

Alla notizia, il web si è scatenato contro l’ex tronista, ricordando la rottura con Sophie Codegoni. E in molti si chiedono se non avesse davvero ragione l’ex gieffina. Quando si concluse la storia tra Matteo e Sophie si crearono due fazioni tra i follower, ma la maggior parte riteneva che lei fosse colpevole e lui vittima. Ora, dopo quanto accaduto in questi giorni, molti si stanno ricredendo. «A questo punto, aveva ragione Sophie, ha imbrogliato tutti», scrive qualcuno sui social.

Intorno a Matteo si è scatenata una vera bufera. Se fino a un anno fa tutti lo sostenevano e lo apprezzavano anche per non aver accettato di intervenire pubblicamente per rispondere a Sophie, oggi la situazione è ben diversa. Ora a prendere le sue difese ci pensa la madre. In una story Instagram, condivide la foto dell’ex tronista, accompagnata da una frase: «Sempre fiera dei percorsi che hai fatto, battitene U Belin».

In tanti credono che Ranieri non avesse una reale intenzione di avviare una relazione con Cardone. A commentare quanto accadtuto è l’ex corteggiatrice di Ranieri, Denise: «La stessa cosa che penso in generale di tutte le coppie, tutto ha un inizio e una fine» scrive. E a chi le chiede ‘vorresti incontrare Matteo’, lei risponde: «La mia vita è andata avanti».

Spunta fuori anche un like di Samuele Carniani, scelta e fidanzato di Roberta Giusti. L’ex corteggiatore, molto amato dal pubblico, ha messo ‘mi piace’ a un commento di un hater, che si dice convinto del fatto che Matteo Ranieri abbia sfruttato la situazione per notorietà. «Uscire da lì con una scelta ti fa crescere di follower e ti permette di ricevere qualche proposta lavorativa in più, ha scelto la ragazza più accondiscendente. Ha partecipato come tronista anche per un senso di rivalsa nei confronti della ex Sophie», scrive un hater. Samuele ha subito messo il like, probabilmente perchè in linea con questo pensiero.

