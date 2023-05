Uomini e Donne, Nilufar Addati e la cattiva alimentazione: «Mi vedo lievitare». Come sta l'ex tronista

di Redazione Web

Per Nilufar Addati, ex tronista di Uomini e Donne, si è messa in gioco per il programma Arte in cucina per l'emittente Gambero Rosso, viaggiando in giro per l'Italia e realizzando una lunga serie di ricette. Ma lavorare nel mondo dei cooking show rappresenta una tentazione costante, fatta di sapori, profumi e piatti deliziosi ai quali è difficile dire di no. E Nilufar lo sa bene.



Nelle ultime ore l'influencer ha raccontato sul suo profilo Instagram che nell'ultimo mese, stando sempre in viaggio, ha fatto una cattiva alimentazione. «Nell'ultimo periodo mi vedo lievitare quindi da oggi cercherò di mangiare pulito», ha raccontato Nilufar. L'influencer ha anche espresso la sua opinione riguardo al tipo di alimentazione che bisognerebbe seguire per stare bene con la propria mente e il proprio corpo. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Nilufar Addati ha cercato di spiegare ai suoi follower cosa significa per lei riuscire a mangiare sano senza privarsi del cibo. «Se nella mia dieta ad esempio, non sono considerati 3 capperi e 4 olive, cosa cambia? Se vi permettono di mangiare con piacere un piatto di merluzzo, mentre prima li mangiavate facendo i conati, dovete mettere due olive e due capperi».

Poi ha aggiunto: «Credo che questa sia la svolta per essere delle persone sane. Cibo pulito sì, però non fatevi del male. Non bisogna per forza rimanere in schemi rigidi, bisogna anche godere del cibo sano». «Io se sono in viaggio non riesco a rispettare il mio piano alimentare perché quando ad esempio sono a Roma, minimo devo mangiare l'amatriciana o la cacio e pepe», ha concluso l'influencer.

