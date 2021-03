Uomini e donne, Nilufar Addati da tronista a conduttrice tv: «Finalmente il giorno è arrivato!»

Nilufar Addati dal trono di “Uomini e donne” alla conduzione in tv. Una nuova avventura per Nilufar Addati, che da tronista di “Uomini e donne”, il noto dating show condotto da Maria De Filippi, è pronta a diventare conduttrice in un programma di cucina.

UOMINI E DONNE, NILUFAR ADDATI DIVENTA CONDUTTRICE

Nilufar Addati, ex tronista di “Uomini e donne” sarà infatti al timone di “Arte in Cucina” sulla rete Gambero Rosso HD, sui canali 132 e 412 di Sky Italia, che partirà dal prossimo aprile. Grande la soddisfazione epr la nuova avventura professionale da parte di Nilufar Addati, che ha dato l’annuncio dal uso account Instagram: “Finalmente – ha scritto sul social - il giorno è arrivato! Condurrò Arte in Cucina su Gambero Rosso HD! Oggi primo giorno di riprese! Cercherò di portarvi con me nei backstage delle puntate! Gireremo tante città italiane e incontreremo tanti personaggi interessanti. Poter parlare di cucina in un programma televisivo è un sogno che si realizza! Da aprile sui canali 132 e 412 di Sky Italia! Ora vi lascio, corro a registrare!”.

