Claudia Dionigi, paura dopo il parto: «Brutta emorragia, ecco cosa mi hanno detto i medici»

Claudia Dionigi è corsa in ospedale per una «brutta emorragia». L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, diventata mamma della piccola Maria Vittoria, a distanza di tre settimane dopo il parto della sua bambina, ha avuto delle complicazioni che l'hanno costretta a fare un controllo urgente al pronto soccorso.

Cosa è successo

In una storia Instagram, la futura moglie di Lorenzo Riccardi ha raccontato della brutta esperienza: «Ciao ragazze, ieri sera ho avuto un brutta emorragia, non si fermava e mi sono spaventata tantisismo», ha esordito l'ex volto del programma condotto da Maria De Filippi. Stanca in volto ma, fortunatamente, seduta sul divano di casa vicino alla sua piccola Maria Vittoria ha detto: «Sono andata in pronto soccorso. Maria Vittoria sta benissimo, quella è la cosa più importante».

Poi spiega cosa le hanno riferito i medici dopo il controllo: «Non è nulla di grave. Ho dei coaguli, rimasugli del parto, una cosa che può succedere. I medici mi hanno rassicurata e mi hanno dato una cura in modo da poter liberare il tutto. Oggi sto bene, è tornato tutto nella norma. Lo spavento è stato tanto e sono tornata a casa tardi, verso le due di notte però ora sto bene ed è tutto apposto».

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Gennaio 2023, 14:45

