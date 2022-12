Claudia Dionigi è diventata mamma: «Maria Vittoria è una pagnotella». La reazione di Lorenzo Riccardi

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi sono diventati genitori. Fiocco rosa per la coppia di Uomini e Donne, l'ex tronista e la sua scelta che hanno accolto con gioia l'arrivo della loro primogenita Maria Vittoria. A dare il grande annuncio sono stati i neo genitori che hanno condiviso sui social le loro prime emozioni a corredo di una tenerissima foto del piedino della piccola.

Uomini e donne, la lettera di Claudia Dionigi a Lorenzo: «Sono in dolce attesa, ma mi manca qualcosa»

Uomini e donne, fiocco rosa per Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi. La "delusione" di lui

Uomini e Donne, l'annuncio a sorpresa di Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi

«Benvenuta Maria Vittoria»

Uno scatto sui social per comunicare ai follower di essere diventati genitori. Lorenzo ha scritto: «Benvenuta Maria Vittoria», mentre Claudia ha ricondiviso sul suo profilo la tenera foto del piedino e ha commentato: «La nostra vita». La coppia ha ricevuto le congratulazioni da parte dei fan e non si è fatta attendere la loro replica: «Faccio questa storia per ringraziare tutti voi, per i vostri messaggi, spero di rispondervi quanto prima», ha scritto Claudia a corredo di un video in cui si è mostrata acqua e sapone: «Scusate la mia faccia, devo ancora riprendermi, anche se è andato tutto benissimo», ha chiosato la mamma Dionigi prima di gustarsi un ottimo pranzo a base di prosciutto crudo e mozzarella.

Sincero e divertente, il papà Lorenzo Riccardi si è mostrato al suo pubblico subito dopo aver assistito al parto della piccola Maria Vittoria: «Ecco la mia faccia dopo aver visto una parte di testa uscire! Bianco e giramenti di testa», ha scritto come didasclia a un selfie che ritrae il suo viso in primo piano sconvolto ma pieno di gioia.

Dopo poche ore dal parto, ecco che i neogenitori condividono sui social la prima foto di famiglia: «Finalmente in tre. Benvenuta Maria Vittoria... 3710gr di pura dolcezza. Innamorarsi di nuovo», hanno scritto Claudia e Lorenzo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Dicembre 2022, 19:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA