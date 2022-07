Uomini e donne, fiocco rosa per Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi. La "delusione" di lui

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi aspettano una femminuccia. Già qualche settimana fa, la coppia di Uomini e donne aveva raccontato ai fan che avrebbero scoperto il sesso del primo figlio a luglio, con una festa organizzata appositamente. Il gender reveal party ormai ha spopolato anche in Italia. La coppia nata a Uomini e Donne ha condiviso questo momento speciale ed emozionante con famiglia e amici e sui social ci sono foto e video del momento. Non poteva mancare anche in questa occasione l'ironia dell'ex tronista pugliese. Nel video che i due hanno pubblicato su Instagram, si vede Claudia molto emozionata e con le lacrime agli occhi già, poco prima di aprire l’armadio che ha rivelato il sesso del nascitureo. Anche Lorenzo era molto emozionato, ma, a modo suo, ha sdrammatizzato: «Due femmine, due!» ha detto stringendo e baciando Claudia.

Il cobra e la sua compagna, non hanno scoppiato palloncini scuri, né acceso fumogeni come Alvaro Morata e Alice Campello. I due futuri genitori hanno aperto un armadio dal quale sono usciti palloncini rosa e dove c’erano già dei regali per la piccolina in arrivo. Rispondendo alle domande dei fan, Dionigi aveva svelato che Lorenzo avrebbe voluto un maschietto. Per lui c’è stata una piccola "delusione" oggi, vedendo quei palloncini rosa. Ma, l'emozione è lampante: anche lui era molto commosso.

Ultimo aggiornamento: Domenica 10 Luglio 2022, 21:58

