Beatrice Valli e Marco Fantini, il rapporto dopo la gravidanza: «Facciamo l'amore due volte a settimana»

Una delle coppie più amate, uscite dal programma di dating di Maria De Filippi, Uomini e Donne, è sicuramente quella composta da Beatrice Valli e Marco Fantini. I due, dopo quasi 10 anni, sono ancora innamorati come la prima volta che si sono visti. Tra loro fu colpo di fulmine e la scelta di Marco non poteva non essere lei, nonostante la ragazza fosse già madre a 18 anni. Marco non si fece intimorire da questo e, anzi, negli anni è diventato una figura di riferimento anche per Alessandro, il figlio di Beatrice Valli, nato dalla relazione precedente.

Beatrice e Marco, dopo il matrimonio e tre figlie insieme (quattro con Alessandro), non hanno mai perso la scintilla della passione, ma come è possibile. Il segreto lo svela Beatrice stessa.

Beatrice Valli: «Così mantieni viva la coppia»

Beatrice Valli ha rivelato come lei e Marco Fantini riescono a mantenere viva la scintilla della passione tra i due, nonostante i figli e il lavoro. Ha detto: «Forse anche perché ti senti meno seducente e poco sicura del tuo corpo, che è cambiato. Marco mi ha sempre detto: "Sei bellissima", anche quando lo guardavo spaurita, con in mano un capo di lingerie in cui non riuscivo più a entrare. Per riaprire il cantiere del sesso, però, ci vuole anche organizzazione. Almeno due volte la settimana cerchiamo di mettere i bimbi a letto prima del solito e di ritagliarci uno spazio tutto nostro. La quantità, il numero delle volte in cui si fa sesso è importante, altrimenti ci si perde. E poi ci vuole tenerezza.

I fan della coppia amano vederli così uniti e innamorati.

