Mirko Brunetti al GF, Greta fa rivelazioni su Perla: «Ha commentato così...». La telenovela continua

di Redazione web

La complicata "storia a tre" di Mirko Brunetti, Greta Rossetti e Perla Vatiero continua. Nelle scorse settimane la nuova coppia composta da Mirko e Greta sembrerebbe essersi allontanata (con tanto di 'storie' Instagram in cui annunciavano una crisi), dopo un episodio legato anche alla ex del ragazzo, Perla, con cui Mirko era entrato a Temptation Island. Dopo la discussione, nessuno dei due interessati ha dichiarato con chiarezza lo stato del loro rapporto: i follower hanno però concluso che la loro relazione sia giunta al termine.

Millie Bobby Brown, la star di Stranger Things presto mamma? «Ho sempre sognato una grande famiglia»

Kvaratskhelia si è sposato in Georgia: nozze a sorpresa con la sua Nitsa, le prime immagini sui social

Gli aggiornamenti

In questi giorni è stata resa nota la notizia della partecipazione di Mirko Brunetti al Grande Fratello. Questa informazione ha generato molte critiche da parte dei followers che lo hanno accusato di essere alla ricerca di fama. Anche la stessa Greta Rossetti in merito è sembrata perplessa, ma non si è espressa direttamente sull'argomento, anche se i fan sono convinti che la storia da lei postata con un'emoji dall'espressione sorpresa, si riferisse proprio a questo tema.



Oggi Greta è stata nuovamente protagonista di questo discusso triangolo: la ragazza ha postato su Instagram delle segnalazioni dei suoi fan che hanno riferito di aver visto Perla insieme ad alcuni ex concorrenti di Tempation Island discutere di Mirko e Greta. La ex del ragazzo, secondo queste segnalazioni, avrebbe detto in merito alla Rossetti di essere convinta che la donna avrebbe sfruttato l'entrata di Mirko al GF per ottenere fama.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Ottobre 2023, 20:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA