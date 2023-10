Gigi Hadid, polemica social con Israele: «La settimana scorsa dormivi?». Cosa è successo

di Redazione web

Le parole della top model Gigi Hadid hanno destato scalpore in queste ore drammatiche per la guerra in Israele. La modella americana, figlia di un operatore immobiliare palestinese Mohamed Hadid e dell'ex modella olandese Yolanda Hadid, sul suo account Instagram ha scritto: "Non c'è nulla di ebraico nel trattamento dei palestinesi da parte del governo israeliano. Condannare il governo israeliano non è antisemita e sostenere i palestinesi non significa sostenere Hamas".

Israele condanna la modella

Parole condannata dall'account ufficiale dello stato ebraico, che risponde così a Gigi Hadid, usando lo stesso schema grafico usato dalla modella nel post: "Non c'è nulla di coraggioso nel massacro degli israeliani da parte di Hamas.

Post pesante

E poi nei commenti al post, si legge: "Hai dormito la scorsa settimana? O stai semplicemente chiudendo un occhio sui bambini ebrei massacrati nelle loro case? Il tuo silenzio è stato molto chiaro su da che parte stai". L'account ufficiale dello stato di Israele ha inserito anche una foto di giocattoli e vestiti per bambini accanto a un pavimento insanguinato, aggiungendo una didascalia ancora più esplicita: "Se non condanni questo, le tue parole non significano NIENTE".

