Inquisitore Ghost, influencer di TikTok si uccide in diretta social: Vincent Plicchi aveva 23 anni

Si è ucciso in diretta social su TikTok. Inquisitore Ghost è il nome da influencer che Vincent Plicchi, un giovane di 23 anni di Bologna, aveva scelto e con cui era conosciuto in rete. Il 23enne, dalla sua casa di Castiglione, nel bolognese ha annunciato il suicidio in diretta e poi si è tolto la vita. In molti hanno chiamato il 118 ed i carabinieri per avvertirli di quello che stava accadendo.

Accusato di molestie

Il padre del giovane, avvertito dagli amici, ha sfondato la finestra della camera del figlio, trovandolo però già senza vita. Secondo diversi utenti di TikTok, dietro la tragica decisione, ci sarebbe il dolore provato per le tante accuse infamanti che negli ultimi giorni lo avevano colpito sul social.

Padre disperato

