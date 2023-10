Madonna parla della malattia: «Ho dimenticato 5 giorni della mia vita o della mia morte. Non so davvero dove fossi»

di redazione web

Madonna, 65 anni, durante il suo ultimo tour si è aperta ai fan, esponendo i suoi problemi di salute, spiegando che era convinta di non riuscire ad esibirsi a causa di un'infezione batterica, iniziata nel giugno scorso.

Justin Bieber, il regalo ad Hailey Baldwin è sorprendente: i messaggi diventano un'opera d'arte da 4.000 euro

Madonna parla della malattia

«È stato un anno pazzesco per me. Non pensavo che ce l'avrei fatta, nemmeno i miei medici», ha detto la pop star a Entertainment Tonight. Madonna racconta al pubblico, durante il suo ultimo tour, quale è stato il momento peggiore del ricovero in ospedale: «Ho dimenticato cinque giorni della mia vita - o della mia morte. Non so davvero dove fossi». La spinta per riprendersi è venuta dai suoi figli, confessa la stessa donna: «Ho pensato: 'Devo essere lì per i miei figli. Devo sopravvivere per loro».

Il ricovero

La malattia e il ricovero di Madonna è iniziato lo scorso giugno, costringedola già al tempo a rimandare le date americane del suo tour "Celebration". I fan durante questo difficile periodo sono sempre stati vicini alla pop star, la quale non ha mancato di ringraziarli dopo essersi ripresa, dicendo: «Sono sulla strada della guarigione e sono incredibilmente grata per tutte le benedizioni nella mia vita.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Ottobre 2023, 16:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA