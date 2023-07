Valeria Marini svela il nuovo fidanzato: «Un noto politico», ecco chi è

di Redazione Web

Nuovo amore per Valeria Marini? Sì, e anche noto. Si tratterebbe, infatti, di un politico italiano. A rivelarlo è il settimanale Diva e Donna a cui Valeriona nazionale ha parlato, seppur non ufficializzando la relazione, ma dicendo di essere pronta a un nuovo amore. La showgirl appare molto presa dal nuovo fidanzato mentre si gode la sua vacanza sull’Isola di Ponza.

Lo scoop

Si chiama Gerolamo Cangiano, detto Gimmi, il nuovo amore di Marini. Lui è il deputato casertano di Fratelli d’Italia, il partito guidato da Giorgia Meloni.

Le dichiarazioni

Si autodefinisce crocerossina per Vittorio Cecchi Gori, per essersi lasciata trasportare troppo dal lavoro e di aver commesso vari errori di valutazione. Ma, nonostante questo, Valeria non ha mai smesso di sognare sull’amore e non sente di avere dei rimpianti. Oggi appare felice e spensierate accanto a Gerolamo Cangiano sull’Isola di Ponza. Come mostrano le foto i due appaiono avvinghiati e molto innamorati. «Lui non oppone resistenza alle arti seduttive della storica vedette del Bagaglino - si legge -. Lei lo accerchia, sorniona, sin dall’imbarcazione su cui raggiungono l’approdo pontino, con altri compagni di viaggio. Dopo un tuffo da sirena, ecco Valeria, che in passato si è dimostrata attratta da uomini dalla fisicità consistente, lanciarsi in bikini leopardato all’arrembaggio del deputato durante il bagno in mare». Sarà vero amore?

