L'ingegnere che indossa gonne e tacchi a spillo per andare in ufficio: «Sono eterosessuale, a mia moglie non dispiace»

Un uomo eterosessuale che indossa tacchi a spillo e gonne in ufficio, evita i pantaloni e dice che il suo guardaroba è composto al 50% da abbigliamento femminile ha rivelato come a sua moglie "non dispiacciano" le sue scelte di stile.

L'ingegnere in tacchi a spillo

Lui è Mark Bryan, 63 anni, di Dallas, Texas, Stati Uniti. È un ingegnere di robotica e cinque anni fa ha cominciato a indossare gonne e tacchi alti per andare in ufficio, anche se - come riporta il Daily Mail - è sempre stato interessato ad esplorare tutte le possibilità della moda sin da quando era al college. L'unica occasione in cui mette da parte le scarpe da donna è sul campo da calcio, e non è difficile immaginare il motivo.

Il supporto di moglie e figli

Per l'ingegnere di Dallas, che conta oltre seicentomila followers su Instagram, l'abbigliamento è "senza genere", nonostante affermi di ricevere spesso sguardi di disapprovazione da estranei quando esce in pubblico. Mark, che è un maschio etero ed è sostenuto dalla moglie e dai tre figli, ha dichiarato: «Ho ricevuto un po' di reazioni da parte della comunità LGBTQ+, che mi accusava di non stare con loro. Ma il modo in cui mi vesto non riguarda il genere o la sessualità». Cresciuto in Texas, Mark afferma che il suo stile è stato influenzato dal gruppo musicale degli anni '70 Kiss, che si esibiva con scarpe col tacco. A fargli da consulente d'immagine è la moglie: è stata lei a proporgli per la prima volta di provare a indossare gonne e scarpe alte: «Dopo 20 anni in giacca e cravatta, mi ero annoiato. Nel giugno 2015 ho iniziato a indossare tacchi alti con tailleur pantalone in ufficio. Ho abbinato delle décolleté rosse con una cravatta rossa e non ho mai guardato indietro. I miei colleghi hanno scherzato 'un giorno Mark indosserà un vestito', ma non sapevano che l'avrei fatto davvero».

