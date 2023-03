Influencer di TikTok compra abito da sposa da 4500 euro per meno di 50: «Voglio regalarlo a una follower». Ma nessuna lo vuole

di Redazione web

L'abito, croce e delizia di ogni sposa. C'è chi lo sogna sin da bambina, chi se ne innamora alla prima prova e chi è disposta a spendere una fortuna per poter sfoggiare quello perfetto nel giorno del matrimonio. E poi c'è una fortunata influencer di TikTok alla quale è capitata tra le mani una vera occasione: un vestito firmato Romona Keveža, designer tra le più amate dalle celebrità di Hollywood, al prezzo stracciato di 50 dollari (poco più di 47 euro). La tiktoker ha condiviso la scoperta con i suoi oltre 11 milioni di followers, e non si è limitata a mostrargli l'abito, ma ha pensato di regalarlo a uno di loro.

L'abito da sposa a prezzo stracciato

La creator si chiama Ophelia Nichols, 41 anni dall'Alabama, ed è conosciuta su TikTok con il soprannome di Mama Tot. Sul suo profilo elargisce consigli di vita ai più giovani con fare materno, rispondendo ad altri utenti in merito a esperienze di vita difficili o confortanfo i followers alle prese con problemi specifici. La scorsa domenica Ophelia ha raccontato di essere incappata nell'abito da sposa dal valore di $ 4.819 (circa 4.500 euro) in un negozio dell'usato, e nonostante abbia fatto notare al titolare che il prezzo sul cartellino fosse davvero troppo basso per quel capo, è riuscita ad acquistarlo per soli 50 dollari.

L'offerta ai followers

Nichols ha quindi detto di voler far pulire il vestito per regalarlo a uno dei suoi followers che ha intenzione di sposarsi ma non può permettersi un abito firmato. Sarebbe stato anche il suo sogno, ma all'epoca dovette fare i conti con il budget limitato: «Potrei venderlo su eBay per qualsiasi cifra, ma no, voglio che qualcun altro viva l'esperienza che non ho avuto la possibilità di vivere in prima persona», ha detto. L'intenzione di Ophelia è regalare l'abito a una futura sposa che viva in Alabama, in modo che possa provarlo prima di indossarlo per la marcia nuziale. Ma i suoi followers, anziché candidarsi in massa per ricevere il prezioso dono, le hanno consigliato di tenerlo per sé e usarlo per rinnovare i voti matrimoniali con suo marito. L'influencer ha ribadito che non lo farà, ma che preferisce regalarlo, anche se non ha ancora trovato una candidata.

Il dramma di Ophelia

Il rapporto di Ophelia Nichols con i suoi followers è molto intimo, e se da un lato elargisce preziosi consigli, dall'altro è la prima a rivolgersi a loro in caso di bisogno. Lo scorso anno si è rivolta alla sua community per far fronte a un evento drammatico: suo figlio di 18 anni, Randon Lee, è stato ucciso in una sparatoria e ha chiesto via social informazioni per riuscire a identificare l'assassino. Per l'omicidio è stato arrestato un uomo a distanza di pochi mesi dall'appello.

