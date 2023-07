Ultimo, Beatrice Valli e la dedica romantica per Marco al concerto: «Sei la mia piccola stella». Fan commossi

di Redazione Web

Ultimo sta riempendo gli stadi. Dopo le tre date sold out di Roma il cantante è arrivato anche a Milano. Un sold out dopo l'altro in un tour che si conclude sotto il cielo dello stadio San Siro di Milano. Il cantante è proprio la dimostrazione che in questo momento storico si può crescere anche fuori dalle piattaforme, andando a riempire gli stadi più grandi del Paese. Tra i presenti, al San Siro Stadium di Milano anche Beatrice Valli e Marco Fantini. La coppia, più innamorata che mai, si è goduta il concerto tra canzoni cantate a squarciagola e dediche d'amore. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Beatrice Valli e la dedica d'amore per Marco

«Sei la piccola stella che porto nei momenti in cui non ho luce», sono queste le parole che Beatrice Valli ha scritto a corredo del post pubblicato sul suo profilo Instagram.

La coppia

Beatrice Valli e Marco Fantini si sono conosciuti nello studio televisivo di Uomini e Donne nel 2013: la scintilla è scoccata immediatamente. Genitori di Bianca e Azzurra, i due influencer hanno creato una famiglia unita, che comprende Alessandro, il figlio che Valli ha avuto con il calciatore Nicolas Bovi quando aveva appena 17 anni. Oggi, i due sono uniti da un amore vero e sincero che si evince in ogni aspetto quotidiano delle loro giornate.

