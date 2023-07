Beatrice Valli, l'aperitivo con Marco: da soli dopo tanti anni. Ma gli hater attaccano: «E 4 figli a casa!»

di Redazione Web

«Dopo diversi anni, siamo andati a fare un aperitivo solo noi due» scrive Beatrice Valli che, sorride accanto al marito Marco Fantini davanti ad una tavola bandita di cocktail e stuzzicherie. Un aperitivo da innamorati, insomma, per gli ex volti di Uomini e donne che oggi hanno formato una famiglia con quattro figli (Alle, Bianca, Azzurra e Matilde). Ma anche stavolta, gli hater non hanno lasciato in pace la coppia, criticando la scelta di ritagliarsi un momento per sè con una bambina di pochi mesi. «E 4 figli a casa» scrive un utente.

I due beniamini che, ad oggi, sono tra le coppie più amate del dating show, consolidano il loro legame anche con gli affari in comune.

