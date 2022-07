Totti-Ilary, il mistero delle vacanze di Noemi Bocchi: su Instagram i video, ma i profili non sono suoi

«Dopo Ilary Blasi, anche Noemi Bocchi pubblica su Instagram i video delle vacanze» così, il Corriere della sera riporta una news sul caso di cronaca rosa più seguito delle ultime settimane. Sui social sono comparsi due filmati presumibilmente pubblicati dalla nuova fiamma di Francesco Totti. Nelle stories pubblicate dagli account fake creati a nome della 34enne romana (che è riservatissima e il cui vero profilo IG, blindato, conta solo 3000 followers), ma non gestiti da lei. I filmati in questione sembrano raccontare parte delle vacanze di Noemi che starebbe trascorrendo serenamente: prima un giro in bici, poi uno in barca.

I video sono stati postati da due creator diverse, entrambe influencer nel settore dei viaggi. Il filmato in cui compare la donna in bici, che non è Noemi, è la travel blogger Gaia Consalvo, ed è stato girato a Limone sul Garda. Il secondo, quello in cui Noemi sarebbe in barca, è stato invece originariamente postato sul profilo Instagram Sailingadhara e poi falsamente attribuito alla presunta nuova fiamma di Francesco Totti.

Data la riservatezza di Noemi, sarebbe stato difficile attribuire a lei i filmati. Fotografata dai paparazzi sotto casa, le foto sono state pubblicate sul settimanale Chi, confermando il flirt con Totti, tanto che Noemi ha tolto anche il nome dal citofono della sua abitazione per evitare nuove incursioni indesiderate. E sebbene sia la donna del momento, il suo profilo Instagram (Noemib_8, l’unico reale) conta poco più di 3000 follower. Si tratta di una scelta precisa: limitare l’accesso al suo profilo ai soli amici, familiari e conoscenti serve a mantenere il più stretto riserbo circa la sua relazione con Totti.

Qualcosa del genere era accaduto solo pochi giorni fa quando si era diffusa in rete la notizia del presunto bacio tra Totti e Noemi finito sui social. Un fake anche in quel caso. Si trattava di una foto scattata nel 2017 dall'ex Capitano della Roma insieme alla moglie Ilary Blasi.

