Totti, l'ex marito di Noemi Bocchi non risponde alle voci di gossip. Ecco come ha reagito

Resta in silenzio Mario Caucci, il marito (in via da separazione) di Noemi Bocchi, la nuova fiamma di Francesco Totti. Non risponde alle provocazioni il marito di Noemi di fronte alle foto pubblicate dal settimanale Chi del campione sotto casa della moglie.

Il rifiuto di Caucci di replicare al gossip che sta impazzando in questi giorni arriva a qualche mese di distanza da quelle prime dichiarazioni rilasciate alla stampa. A febbraio scorso,infatti, il nome di Noemi era appena diventato noto insieme alle prime indiscrezioni sulla crisi Totti-Ilary.

Quando la donna fu fotografata allo stadio insieme a Francesco, Caucci espresse un commento caustico: «Totti ha tutta la mia comprensione, io so bene cosa c’è oltre l’immagine di mia moglie. Penso che da tutta questa storia, se vera, c’è solo lei che può trarre un vantaggio mediaticamente, mentre al Capitano tutta la mia comprensione» dichiarò l’uomo, da sempre tifosissimo della Roma.

Ma sembra che il flirt tra Noemi e Francesco Totti non sia la causa della separazione tra Mario Caucci e Noemi Bocchi. Sposati da tempo, l’imprenditore e la nuova fiamma del Capitano hanno anche due figli. La separazione sarebbe arrivata più di un anno fa, per motivi che i diretti interessati non hanno pubblicamente chiarito. Quello tra Caucci e Noemi è stato un legame importante cominciato quando entrambi erano giovanissimi, come mostrano le foto postate sui social dalla donna.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Luglio 2022, 11:12

