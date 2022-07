Totti e Ilary, su Chi le foto di Francesco che esce da casa di Noemi Bocchi

Dopo l'ufficialità della separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi, comunicata dai diretti interessati, arrivano le immagini che confermano il flirt in corsa tra Totti e Noemi Bocchi. A pubblicarle è il settimanale Chi, in edicola da mercoledì, che mostra in esclusiva le immagini che confermano il legame fra l'ex capitano della Roma e Noemi. Come riporta Dagospia, due giorni prima dell'annuncio, infatti, Totti è stato a casa di Noemi dalle 20.30 alle 2.30 di notte, accompagnato da un amico a bordo di una Smart.

Il Capitano è andato a casa di Noemi, lasciando la propria auto in un parcheggio e facendosi portare dall'amico. E poi, sempre insieme con lui è tornato a riprendere la propria macchina a notte fonda. E' ormai da tempo che le voci sulla crisi della coppia Totti-Blasi proseguono dall'inizio dell'anno e si è parlato di nuove relazioni da entrambe le parti, anche se finora sono state sempre smentite. Totti e Noemi sono stati visti più volte al ristorante Isola del pescatore a Santa Severa. Poi allo stadio. E ancora a Monte Carlo e a Tirana insieme.

Il settimanale Chi ricostruisce in modo dettagliato la separazione tra Totti e Ilary Blasi. Tutto sarebbe partito quando il Capitano ha letto alcuni messaggi compromettenti sul telefono della moglie. I rumors parlano di una relazione con un aitante giovane per il quale la Blasi avrebbe letteralmente perso la testa e che avrebbe frequentato lontano dai riflettori durante le sue trasferte milanesi per condurre “L'isola dei famosi”. Perciò, quando Totti ha smentito la crisi, la rottura era già in atto, ma l'ex capitano della Roma ha cercato di proteggere i figli fino all'ultimo.

