Tommaso Zorzi, l'addio a Tommaso Stanzani: «Ora ho un nuovo fidanzato, è un ragazzo normale che non ha Instagram»

di Alessia Di Fiore

Tommaso Zorzi si è raccontato in una lunga intervista a Vanity Fair, confessando che il 2023 non è stato un anno facile per lui in cui ha dovuto reinventarsi e capire meglio su cosa focalizzarsi.

Ha anche parlato per la prima volta della rottura col ballerino Tommaso Stanzani, di cui si assume tutte le colpe: «Questa relazione è finita sicuramente per colpa mia. Non è successo un fatto eclatante, ma senz'altro non mi sono comportato bene con Tommaso perché ero completamente assorbito da me stesso. Dalle cose più stupide alla cose più grandi, tendevo a non interpellarlo e a prendere io le decisioni, che si andasse a Cortina nel weekend o che si cambiasse il divano in salotto».

Chi è il nuovo amore di Tommaso Zorzi

Zorzi ammette di non avere un carattere facile e di essere un po' narcisista, ma sta cercando di lavorare su se stesso se non altro per far funzionare la sua nuova relazione:«Sto con un ragazzo da qualche mese e, forse per la prima volta, ci sto andando con i piedi di piombo. È un ragazzo normale, che non ha Instagram e con cui sto molto bene. Insieme a lui sto imparando che si può essere in una relazione senza convivere e comprare un cane il giorno dopo.

L'ex gieffino dopo la vittoria al Grande Fratello non ha avuto altrettanta fortuna nel mondo lavorativo, inizialmente si pensava che avrebbe ottenuto numerose proposte lavorative che lo avrebbero portato al successo, ma qualcosa è andato storto.

Una nuova esperienza è alle porte

Anche l'esperienza come conduttore di Drag Race Italia non ha portato i suoi frutti e Zorzi ha ammesso di esserci rimasto molto male quando non è stato richiamato per la stagione successiva.

«Nessuno mi ha chiamato, inclusi i colleghi. Capisco che c'erano delle dinamiche interne da rispettare, il fatto che il programma traslocasse su un'altra rete e io fossi su

un'altra, ma non posso negare che dal punto di vista umano ci sono rimasto un po' male».

Eppure sembra che qualcosa di positivo stia per accadere e che l'ex gieffino sia pronto a tornare in tv, infatti prenderà parte al programma Cortesie per gli Ospiti al fianco di Roberto Valbuzzi e Csaba Dalla Zorza e avrà come ruolo quello di giudicare le case dei concorrenti.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Marzo 2024, 16:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA