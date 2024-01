Tommaso Zorzi e i biglietti gratis del concerto di Taylor Swift, piovono critiche. La risposta all'hater: «Il problema è tuo, non mio»

di Cristina Siciliano

Tommaso Zorzi, ex vincitore del GfVip, è stato travolto nuovamente da una polemica social. Il motivo? L'ex gieffino ha confessato di aver ricevuto i biglietti di Taylor Swift "gratis". «Mio zio che mi ha regalato i biglietti di Taylor Swift per Natale. Ma io devo specificare da dove arrivano i miei biglietti per il concerto di Taylor Swift? Ma a chi? La polizia di San Siro? Queste sono considerazione che fate voi senza il beneficio del dubbio. Se uno non può dire che gli sono stati regalati dei biglietti per un concerto perché chi non li ha si offende, capisci che il problema è tuo non mio».

L'attacco degli hater

Che siano stati regalati non è importante: quello che conta è che per colpa di quella Instagram stories, Tommaso Zorzi si è trovato al centro di una tempesta che ha portato tantissimi follower a un acceso moto di rabbia. Ed infatti, l'ex gieffino nelle ultime ore ha risposto a un utente che ha deciso di lasciare un commento pungente in merito alla sua carriera.

Sulla questione televisiva non ti rispondo neanche perché evidentemente non sai quello che sto facendo. January 22, 2024

Il cortocircuito che da anni aleggia sul mondo degli influencer sta tutto qui: da una parte c'è il pubblico che li osanna e sogna di essere come loro e dall'altra gli hater con le loro critiche pungenti. «Capisco che la tua carriera televisiva sia sfumata ancor prima di cominciare ma queste evidenti polemiche social con evidenti bait che gridano bisogno di attenzione puzzano di disperazione fin qui». Sono state queste le parole che un hater ha scritto a Tommaso Zorzi. Ma la risposta dell'ex gieffino non è tardata ad arrivare.

La risposta di Tommaso Zorzi

«Sulla questione televisiva non ti rispondo neanche perché evidentemente non sai quello che sto facendo - ha risposto Tommaso Zorzi nelle sue Instagram stories -. Se uno non può dire che gli sono stati regalati dei biglietti per un concerto perché chi non li ha si offende, capisci che il problema è tuo non mio».

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Gennaio 2024, 16:37

