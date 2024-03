Tommaso Zorzi e Stefano Miele: amicizia al capolinea? Le parole dell'ex GfVip

di Dajana Mrruku

L'uscita di Stefano Miele dalla casa del Grande Fratello ha sorpreso tutti, Beatrice Luzzi soprattutto, che si è ritrovata senza una delle spalle su cui si appoggiava quando era stanca di lottare contro gli altri inquilini, sempre pronti ad attaccarla.

L'ex gieffino ha condiviso alcuni aggiornamenti sul suo rapporto con Tommaso Zorzi, con il quale sembrava aver interrotto l'amicizia bruscamente.

Stefano Miele, il rapporto con Tommaso Zorzi

Stefano Miele ha raccontato nella sua ultima intervista a Coming Soon in che rapporti è rimasto con Tommaso Zorzi: «Non ci siamo mai allontanati. Abbiamo condiviso un’amicizia adolescenziale pur avendo allora 22 e 27 anni. Ora ci stiamo entrambi dedicando al lavoro e agli affetti personali. Sono un suo grande fan. Miei progetti? Il mondo della moda e il mondo della televisione a volte cozzano l’uno con l’altro. Nonostante questo, io continuo a credere che lo stile, mia grande passione, sia universale e declinabile in tanti diversi ambiti come lo spettacolo».

Tommaso Zorzi non ha però mai mostrato sostegno per il suo amico mentre era all'interno della Casa e questo silenzio avrebbe insospettito i fan dei due ragazzi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Marzo 2024, 19:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA