Tommaso Zorzi difende Ultima Generazione dopo il blitz a Milano: «Ci indigniamo per loro e non per Feltri? Assurdo» L'influencer ha pubblicato alcune storie in cui difende gli attivisti dopo la protesta nella Galleria di Milano







di Dajana Mrruku Gli attivisti di Ultima Generazione hanno imbrattato di arancione questa mattina l'albero di Natale di Gucci che si trova nella Galleria Vittorio Emanuele in centro a Milano. In molti si sono indignati e hanno criticaro l'uso della vernice su una statua così imponente e importante nei giorni di festa, mentre Tommaso Zorzi, influencer, sembra essere un dei pochi volti noti pronti a difenderli a spada tratta. Tommaso ha pubblicato una serie di storie su Instagram e un video in cui argomenta il motivo per cui rispetta molto ciò che fanno gli attivisti. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Zorzi (@tommasozorzi) L'intervento di Tommaso Zorzi «Sono iper favorevole e solidale con i ragazzi di Ultima Generazione. Noi non ci indignamo quando Feltri va in televisione a negare il problema con il clima, ma ci indignamo con dei ragazzini che hanno una coscienza ecologica molto sviluppata e imbrattano la statua di Gucci per porre l'attenzione sul cambiamento climatico? Io mi arrendo. Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Dicembre 2023, 16:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA