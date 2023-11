Tommaso Zorzi e la gag su "condizioni e termini d'uso". Spunta il commento di Arisa

di Redazione web

Tommaso Zorzi è molto attivo sui propri profili social, specialmente su Instagram dove, ogni giorno, pubblica molte storie in cui spiega ai fan il suo punto di vista su vari argomenti. Nelle scorse ore, l'influencer ha postato un video che ha fatto divertire molto i suoi follower e che ha collezionato migliaia di like e commenti, uno su tutti è saltato all'occhio dei più attenti: quello di Arisa. Ma andiamo con ordine.

Il post Instagram di Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi ha pubblicato un video sul proprio profilo Instagram in cui è seduto sul letto e con molto pathos canta uno dei brani più famosi di Arisa, "La Notte", interpretando il ruolo di "termini e condizioni". L'influencer, infatti, scrive: «Sono "termini e condizioni" e scopro che nessuno mi ha mai letto».

Il post ha fatto divertire molto i fan di Tommaso che, effettivamente, nei commenti hanno scritto: «Questa voce non poteva essere espressa in un modo migliore», «Quanto ti amo» oppure ancora «"Ho letto e accetto" menzogna peggiore di "ti chiamo io"».

Il post è piaciuto anche ad Arisa che ha espresso il suo apprezzamento alla gag dell'influencer, scrivendo: «Amore».

Tommaso Zorzi al cinema

Infine, in una delle sue ultime storie Instagram, Tommaso Zorzi ha fatto sapere ai suoi fan di essere andato al cinema a vedere il film di Paola Cortellesi, "C'è ancora domani". L'influencer lo ha consigliato a tutti coloro che desiderano capire com'era l'Italia di un tempo ma anche il ruolo delle donne nella società dell'epoca.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Novembre 2023, 14:39

