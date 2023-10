Tommaso Zorzi a Boomerissima, lo (strano) messaggio ai fan: «Se mi vedrete in un certo stato, sapete il motivo...»

di Redazione web

Tommaso Zorzi, questa sera, martedì 31 ottobre, sarà al fianco di Alessia Marcuzzi, nella nuova stagione del programma televisivo Boomerissima. L'influencer rappresenterà il gruppo dei "Millenials" come lo scorso anno. L'ex gieffino ha, però, voluto avvisare i suoi milioni di follower con una storia su Instagram: se lo vedranno in certe condizioni sapranno il perché. Ecco cos'è successo.

Tommaso Zorzi, il tatuaggio in suo onore dalla fan: «Pensavo di averle viste tutte nella vita»

Tommaso Zorzi rivela: «Vi spiego perché di fianco al water tengo un album da colorare»

La storia Instagram di Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi è molto attivo sul proprio profilo Instagram e ama scambiarsi opinioni su vari temi con i propri follower con i quali parla di tutto. L'influencer, qualche settimana fa, aveva fatto preoccupare i suoi fan per un problemino alla caviglia e, poi, alla gamba che si era gonfiata in modo spropositato e l'aveva costretto a recarsi in ospedale. Poi, Tommaso aveva tranquillizzato tutti spiegando che si trattava di un'infiammazione curabile con l'antibiotico.

Ora, però, il migliore amico di Aurora Ramazzotti è tornato sull'argomento e in una delle sue ultime storie Instagram ha scritto: «Ci tengo a precisare che quando ho girato questo programma (Boomerissima, ndr), avevo la caviglia nello stato in cui sapete...

Lo scorso anno, Tommaso Zorzi era piaciuto molto ai fan di Boomerissima perché, memori della sua partecipazione al Grande Fratello Vip, sapevano che avrebbero potuto contare su di lui per un po' di sana "polemica". Infatti, l'influencer battibeccò con Claudia Gerini per l'uso che i "boomer" fanno dei social.

Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Ottobre 2023, 18:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA