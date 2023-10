Tabby Brown è morta, la modella di Playboy era l'ex fidanzata di Mario Balotelli: aveva 38 anni

di Redazione web

La modella Tabby Brown è morta tragicamente all'età di 38 anni. Oltre a posare per Cosmopolitan ed ELLE la ragazza, nata nel sud di Londra, ha lavorato anche per Playboy, ha recitato in The Bachelor di Channel 5 ed è apparsa in pubblicità per Canon, Virgin Atlantic, AX e Lynx. Nota a molti per essere stata l'ex compagna dei calciatori Raheem Sterling e Mario Balotelli. Il suo ex manager ha confermato la sua tragica morte al Sun senza specificarne le cause. Fan sconvolti.



Morta miss Uruguay, Sherika De Armas aveva 26 anni. «Da due anni lottava contro un tumore»

Silvina Luna, morta l'ex fidanzata di Osvaldo dopo un intervento di chirurgia estetica: partecipò al Grande Fratello





Tabby Brown morta a 38 anni: chi era

Amici devastati e fan scioccati si sono rivolti ai social media per rendere omaggio alla modella. NayNay ha scritto: «Che luce eri, il tuo esterno corrispondeva al tuo interno, così bello». E ancora: «Sono sinceramente scioccato e rattristato che tu non ci sia più. Riposa nella pace eterna Tabby»

Mentre Vas J Morgan, direttore creativo dell'azienda di abbigliamento per il tempo libero Sosala, ha dichiarato: "Il mio cuore è spezzato".

Fan sconvolti

Gli omaggi dei fan hanno ormai inondato il profilo Instagram della modella. «RIP Tabby, ci mancherai davvero. Eri unica nel suo genere». Un terzo ha detto: «Sei stata generosa, bella, intelligente e intraprendente, niente poteva impedirti di raggiungere il tuo obiettivo. Ti amo Tabby RIP, orgoglioso di te».

La storia con Sterling

Tabby aveva frequentato il calciatore inglese Sterling, con lui aveva avuto un appuntamento in un elegante hotel di Manchester nel marzo 2016. È successo poche settimane dopo che si era trasferito con Paige Milian in un appartamento da 3,5 milioni di sterline a Wilmslow, nel Cheshire .

L'amore (finito male) con Balotelli

Tabby ha anche frequentato Mario Balotelli per sette mesi dopo aver incontrato l'attaccante per la prima volta in una discoteca nel 2011. Il calciatore l'ha aggiunta come amica su Facebook e poi l'ha convinta ad uscire con lui.

«Mi sono davvero innamorata di Mario, contro il mio miglior giudizio», ha detto al Mirror nel 2013. «Mi ha detto che voleva che ci sistemassimo e avessimo una famiglia. Poi ho scoperto che stava per avere un bambino con la sua ex, c'erano storie continue su di lui che faceva feste con altre donne e tutti i messaggi “lei è solo un'amica”. Così ho chiuso a novembre. Mario non poteva crederci e ha pensato di convincermi a tornare da lui. Quando ha capito che non c'erano possibilità l'ha presa molto male. Ma questo perché Mario non è mai stato scaricato da una donna. È abituato a ottenere esattamente quello che vuole».

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Ottobre 2023, 11:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA