Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta sono tornati insieme: «Ora conviviamo». Chi ha fatto il primo passo

Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta sono tornati insieme. Anche se ai fan più affezionati della coppia non saranno sfuggite le foto insieme durante le vacanze estive a Barcellona pubblicate su Instagram, un vero e proprio annuncio ufficiale della rinascita della relazione tra l'ex senatrice e l'ex spogliarellista non c'era ancora stato. Fino a oggi, quando Simone in un'intervista ha raccontato come i due siano riusciti a superare il momento di crisi che li aveva portati alla rottura e a far trionfare l'amore.

Simone Coccia Colaiuta, in un'intervista a Novella 2000, ha raccontato come è avvenuto il loro riavvicinamento. «Quando io e Stefania ci siamo allontanati ho sempre lasciato la porta aperta.

Proprio una telefonata ha portato al riavvicinamento definitivo, quella in cui Simone ha chiesto alla sua Stefania di accompagnarlo in un viaggio in Spagna: «Le ho chiesto di partire insieme per Barcellona. Avevo fatto il biglietto per me e quando ci siamo sentiti le ho chiesto di venire. Lei ha accettato. Lì, in Spagna, ci siamo ritrovati e ora viviamo insieme a L’Aquila».

