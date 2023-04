Simone Coccia Colaiuta in lacrime a Domenica In: «Con Stefania Pezzopane? Forse è solo un momento di riflessione»

di Redazione Web

Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta dopo 9 anni si sono lasciati ormai già da qualche settimana. Una storia d'amore che ha attirato tantissime critiche ma anche curiosità. E questa voltà è proprio lui, Simone Coccia ad essere ospite a Domenica In dove ha raccontato alla conduttrice, Mara Venier, il lungo percorso della sua storia d'amore.

I due, si sono innamorati delle loro differenze e delle loro emozioni andando sempre oltre qualsiasi tipo di critica. Purtroppo, la loro storia d'amore non è stata una favola con il lieto fine. «Ho provato dolore perché non mi aspettavo che questa storia finisse. Abbiamo attirato tantissima cattiveria nei nostri confronti e abbiamo ricevuto anche tante minacce. Ma siamo sempre andati contro tutti», ha raccontato Simone a zia Mara.

Stefania Pezzopane e Simone Coccia, amore finito: «Siamo cambiati». Stavano insieme da 9 anni

La rottura tra Simone Coccia Colaiuta e Stefania Pezzopane

Mara Venier ha chiesto a Simone Coccia Colaiuta cosa prova e sottolinea di aver visto del dolore negli occhi di entrambi. «In futuro non troverò mai una donna del genere. Purtroppo il rapporto era cambiato e si era trasformato in semplice amicizia. Nessuno dei due ha colpa ma è venuto a mancare l'amore», ha raccontato con gli occhi lucidi Simone. Poi, ha aggiunto: «Io non sto dicendo che non ci tornerò più, siamo rimasti in ottimi rapporti. Forse è solo un momento di riflessione. Ci sono state cose pesanti».

Le critiche

Simone Coccia ha sottolineato più volte che con Stefania Pezzopane hanno affrontato critiche davvero forti. Infatti, la stessa Pezzopane ha raccontato a Mara la scorsa settimana di esser stata minacciata di morte e di aver anche denunciato queste persone.

«Si è riversato un odio contro di noi, sarebbero stati contenti di vederci appesi, ma Stefania Pezzopane ha un carattere d’acciaio, come me; quindi, abbiamo affrontato queste situazioni insieme e ci siamo difesi con gli avvocati. Lei è una tigre, una donna immensa e starà sempre un gradino più in alto di tutti», ha spiegato Simone.

