Domenica In, gli ospiti di Mara Venier: da Elisabetta Gregoraci a Rocco Hunt che presenterà il nuovo singolo

Mara Venier è pronta a ritornare con una nuova puntata di Domenica In, in onda domani su Rai1 dalle 14.00. Come ogni settimana, la conduttrice intervisterà vari ospiti (del mondo dello spettacolo e non), che racconteranno le loro vite e i loro progetti per il futuro. Zia Mara è molto amata dal pubblico italiano che la segue con tanto affetto anche sui social: il profilo Instagram di Mara Venier conta, infatti, quasi due milioni e mezzo di follower.

Gli ospiti di Domenica In

Nella prossima puntata di Domenica In, Mara Venier intervisterà Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone (scomparsa l'1 settembre 2004 a Mazara del Vallo in Sicilia). Poi, sarà la volta di Elisabetta Gregoraci che sarà accompagnata in studio dal papà Mario Gregoraci. Inoltre, saranno presenti i ragazzi del locale milanese "Derby" che ha scoperto alcuni dei comici italiani più conosciuti, come, ad esempio: Cochi Ponzoni e Renato Pozzetto, Teo Teocoli, Massimo Boldi, Enrico Beruschi e Paolo Jannacci (figlio di Enzo).

Infine, Mara Venier avrà il piacere di intervistare anche Rocco Hunt che presenterà il suo nuovo brano intitolato "Non litighiamo più". Ospite della domenica anche Stefania Pezzopane che sicuramente parlerà della fine della sua storia d'amore con l'ormai ex fidanzato Simone Coccia.

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Aprile 2023, 09:07

