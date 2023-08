Regina, l'insolito soprannome di George, Charlotte e Louis per Camilla: «Ecco come mi chiamano»

di Redazione web

Per noi è famosa come Camilla. In Inghilterra è la Regina. Ma tra le mura domestiche, nella sua privacy, circondata dai suoi cari, come si farà chiamare la moglie di Re Carlo III?

Meghan Markle, ad esempio, ha rivelato di chiamare suo marito, il principe Harry, Haz. Lilibet, invece, era il soprannome per eccellenza con cui i parenti stretti chiamavano la regina, tranne William che, incapace di dire "nonna" da piccolo, la soprannominò "Gary".

Il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis, però, non sono poi così piccoli e se re Carlo è "Nonno Galles", come chiameranno la regina? Scopriamo insieme.

William e Kate, niente vacanze a Balmoral quest'estate: ecco cosa faranno

Kate furiosa con William: il momento imbarazzante che svela un lato inaspettato della principessa

Nonno Galles e GaGa

Il soprannome Nonno Galles segue lo stesso formato utilizzato dalla regina per suo nonno Giorgio V, che lei chiamava Nonno Inghilterra.

Secondo il Sun, Camilla ha detto a Lady Gaga, durante la Royal Variety Performance del 2016, che i suoi figliastri l'hanno soprannominata "GaGa".

Poco dopo la nascita del principe George, la duchessa dichiarò al Daily Mail: «I miei nipoti mi chiamano GaGa. Non so se è perché pensano che lo sia! È divertente ma è comunque molto dolce».

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Agosto 2023, 16:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA